Maddaloni. Spunta un altro laghetto in città

Ci è stato segnalato solo oggi ma pare si sia formato da oltre una settimana. Questa volta siamo in via Carmignano, periferia est della città in zona Montedecoro. Il nuovo elemento paesaggistico modifica l’aspetto urbano e la strada, giocoforza, diventa da doppiosenso ad una corsia. Inutile elencare i disagi si rischia di diventare ripetitivi. Di una segnaletica che la indichi neanche l’ombra, figuriamoci una transenna. Ringraziamo i cittadini per l’ennesima segnalazione sperando sia utile affinché chi deve rimediare ora lo sappia.