Maddaloni. Stop ai ricoveri. Ospedale destinato ai ricoveri per Coronavirus

Lo avevamo anticipato sabato. Non hanno perso tempo. Stamane sono prontamente partiti i lavori di adeguamento. Accorpati i reparti di medicina e chirurgia, i due reparti cruciali del cosiddetto “vecchio ospedale ” di via Roma, in cui è inclusa anche la pneumologia.

Un diktat dall’alto, senza possibilità di discussione. Si sospendono i ricoveri e i degenti non dimissibili vanno trasferiti in altre strutture.

Tutto questo perché? Perché si è deciso dall’alto che , un ospedale in pieno centro e per nulla attrezzato, debba essere adeguato per curare le malattie infettive e, nello specifico il Coronavirus.

Ad oggi in città per fortuna non si registrano casi. Molto vicino c’è a Capua un ospedale nuovo, chiuso e meglio ubicato. E altre strutture ancora comprese quelle militari.

Si smantella un ospedale che nonostante tutto resiste e funziona, grazie alle competenze e alla dedizione del personale medico e paramedico che vi opera. E tutto avviene in silenzio. Nel silenzio della politica, delle istituzioni, della gente.

Maddaloni così perderà definitivamente il suo ospedale. Ci auguriamo che tutti questi letti non servano; che le regole imposte, l’igiene e il buon senso facciano la lor parte nel contenere l’epidemi.

E proprio in quest’emergenza, in cui tutti stanno comprendendo l’importanza della sanità pubblica e di quanto conti avere ospedali attrezzati e personale disponibile, qui si opera in contro tendenza. Invece di aggiungere, si divide. La matematica è un’opinione allora.