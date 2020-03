Maddaloni. Strade deserte. La polizia municipale pattuglia il territorio.

La Polizia Municipale è in piena attività. Nonostante ci siano mansioni e segnalazioni che sono di diretta competenza dei Carabinieri e della Polizia Municipale, i Vigili urbani, così come la Protezione Civile sono presenti sulle strade. Hanno verificato, anche dietro nostra segnalazione, presenza di assembramenti in alcune zone, specie nelle periferie. In qualità di testata giornalistica, molto attiva e letta in città, tanti sono i cittadini che stanno collaborando, contattandoci laddove si evidenzia un mancato rispetto del decreto. E noi stiamo facendo la nostra parte, dando voce a cittadini ed istituzioni, senza allarmismi inutili ma scrivendo con dati di fatto, ricordando che non serve la caccia all’untore, ma il rispetto delle regole del decreto affinchè questa quarantena termini al più presto e con meno vittime possibili, non solo per noi ma per tutti.

Serve la collaborazione, il senso civico e il sacrificio di tutti noi, nessuno escluso. Nessuno è immune. E per chi DEVE uscire per lavoro possiamo solo suggerire estrema cautela e dire: GRAZIE.