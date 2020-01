Maddaloni. Struffolino (M24A): cosa causa queste continue perdite di acqua? Perché devono pagare sempre i cittadini

Giosuele Struffolino, oggi promotore del M24A di Pino Aprile in città è noto alle cronache per i suoi video denominati “Le magie di Maddaloni” in cui evidenzia problemi della città e corrispondenza tra le promesse in campagna elettorale e lo stato attuale di criticità tuttora irrisolte.

Da qualche giorno sono finite nel mirino le perdite di acqua che periodicamente si verificano . Coincidenza vuole che in questo momento in città tanti maddalonesi stanno ricevendo le cosiddette bollette pazze con canoni a 4 cifre. Nel suo ultimo video lo Struffolino chiede aiuto ai consiglieri di opposizione. Chiede fortemente, a nome di tanti cittadini stufi per i disagi e anche per le tasse sempre più care di presentare un’interrogazione per capire la causa reale di queste perdite e di questo inutile spreco di acqua che genera perdite anche nelle tasche dei cittadini.

– Vanno chiarite le responsabilità: c’entra il Consorzio Idrico in tutto ciò? Qualcosa viene manomesso strumentalmente? Esistono certificazioni sull’impianto? La pressione e la portata vengono controllate? E’ solo un impianto usurato o c’è dell’altro che provoca tutto ciò? Perchè non si indaga sulla questione e non si accertano le responsabilità? – si chiede il brigante calatino. Domande importanti. Se invece l’impianto non regge più perchè datato ed usurato, allora suggerisce di chiedere finanziamenti per rifare la rete idrica ciattadina.