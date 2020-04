Maddaloni. Tabaccaio e cliente multati per violazione del decreto

Finge di acquistare sigarette per intrattenersi a chiacchierare all’interno del tabacchi: cliente e titolare multati per violazione alle misure anti Covid-19

Nei decorsi giorni, in occasione dei servizi mirati a garantire il rispetto delle prescrizioni anti contagio, in Maddaloni, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Maddaloni hanno elevato sanzione amministrativa di euro 400 nei confronti del titolare di un tabacchi, sito in Maddaloni, e di un cliente presente all’interno. In realtà, all’atto del controllo, i Poliziotti hanno riscontrato la presenza di una persona all’interno del predetto esercizio, la quale, anziché acquistare sigarette, si intratteneva a chiacchierare con il titolare. Pertanto, hanno sanzionato l’avventore e il titolare con una multa di euro 400. Inoltre, nei confronti del titolare è stata effettuata segnalazione all’autorità competente per la sospensione dell’attività, comeprevisto dall’art. 4 D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.