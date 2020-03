Maddaloni. Tavola rotonda via web degli avvocati calatini

AVVOCATI CALATINI – COMUNICATO STAMPA

Il fermo forzato delle attività giudiziarie, imposto dall’emergenza coronavirus, non ha colto impreparati gli avvocati maddalonesi che tramite l’associazione AVVOCATI CALATINI hanno programmato un incontro preliminare via web per discutere sul metodo e l’organizzazione dei processi civili e penali da celebrarsi davanti al Giudice di pace durante il tempo di chiusura obbligata. Il Direttivo dell’Associazione, con la collaborazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di S.Maria C.V., dei giudici di pace di Maddaloni dr. Alfonso Di Nuzzo ed Alberto Di Vico, e del dr. Marco Capitelli, già GdP di Maddaloni e membro del Consiglio Giudiziario, nell’incontro oggetto della locandina allegata, metterà a punto il meccanismo utilizzando la piattaforma ministeriale, con un esperimento che servirà ad anticipare i tempi previsti per la celebrazione del processo telematico davanti al Giudice di pace, oggi improvvisamente accorciatisi in conseguenza dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Con lo stesso metodo il Direttivo ha già previsto di organizzare gli incontri di aggiornamento professionale, sospesi anch’essi sine die, non appena saranno diramate le direttive del Consiglio Nazionale Forense sulle modalità di svolgimento e di concessione dei crediti formativi.

IL PRESIDENTE Avv. Antonio Caradonna