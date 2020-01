Non basta nulla a dissuadere i camionisti dal passare laddove proprio non dovrebbero e sono state create anche delle strettoie ad hoc. Di nuovo questa notte un tir ha forzato la chiusura del Ponte Vapore di via Cancello e si è anche ribaltato. Il tir ha perso tutto il carico. Adesso gru ed operai sono al lavoro per ripristinare la circolazione normale sul tratto interessato. Costi e disagi senza fine per il mancato rispetto di regole e senso civico.