Maddaloni. Tombolata e presepe vivente per il Natale della Pro Loco

Il Natale è passato ma le iniziative per celebrarlo in questi giorni di festa continuano a susseguirsi.

Le associazioni maddalonesi quest’anno hanno stilato un calendario variegato per quartieri e tipologie di eventi per accontentare tutti.

La Pro Loco in piazza, coordinata dal neo eletto presidente Salvatore Farina, ha programmato due belle iniziative per i suoi soci ma non solo. Agli eventi posso no partecipare tutti.

Si inizia venerdì 27 alle ore 20,00 con la tombolata – spettacolo all’interno del Villaggio dei Ragazzi.

Oltre al tradizionale gioco natalizio, musica e spettacoli allieteranno la serata. Il tutto accompagnato da un ricco buffet offerto dalla Pro Loco. I premi sono stati offerti da alcuni commercianti del centro di Maddaloni. Sono stati preparati 300 posti a sedere, quindi una maxi tombolata ed una serata di festa tra maddalonesi.

Il giorno seguente, sabato 28 dicembre alle ore 18, in Piazza Matteotti ci sarà la rappresentazione di un presepe vivente in costume molto suggestivo: uno spettacolo di musiche e luci dal titolo “Jesce sole jesce ninno”. Questo evento è patrocinato dal comune di Maddaloni. Un’atmosfera magica sarà ricreata nella piazza per questa rappresentazione che è una novità per la città.

Per i maddalonesi, dopo pranzi e cenoni, due belle serate da segnare in agenda per trascorrerle in città con amici, familiari e concittadini.