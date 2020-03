Maddaloni. Tontoli: amministrazione inadeguata a fronteggiare l’emergenza

Lo stato di emergenza generato dalla pandemia Covid-19 sta mettendo in risalto la totale assenza ed inadeguatezza di questa amministrazione. Era stato annunciato un intervento di “lavaggio, igienizzazione e sanificazione delle strade e piazze cittadine” in due giorni stabiliti ma abbiamo assistito solo a delle corse di un furgone che si limitava a spruzzare qualcosa in aria come un classico intervento contro le zanzare, senza considerare che il virus in questione si ramifica sulle superfici. I cittadini sono stati invitati a chiudersi dentro per il predetto intervento, senza considerare che già stremati dallo stare chiusi in casa era necessario informarli preventivamente del calendario e delle strade interessate, e non a posteriori come è stato fatto. Successivamente è stato comunicato un nuovo calendario senza comunicare ancora una volta le strade e allo stato attuale non è stato comunque completato. Su questo c’è stato il completo silenzio da parte dell’assessore al ramo e del Sindaco, e alcun controllo s’è visto sull’operato della ditta. E i vigili? Dove sono?

A ciò aggiungasi il completo abbandono delle persone bisognose in questo momento di estrema difficoltà!

Un doveroso ringraziamento va fatto alla Puli-San Srl di Pasquale Maietta, che per amore della propria città ha dato la propria disponibilità a titolo gratuito per effettuare un intervento di sanificazione.

Tutto questo non è una questione di maggioranza e opposizione ma è una questione di dignità, di salute e che dovrebbe essere il minimo in un paese civile.

Edoardo Tontoli, Città di idee