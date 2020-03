Maddaloni. Tontoli: la Buttol ha solo rispettato l’appalto. Nessun intervento straordinario

Sanificazione, Tontoli: “Solo fumo negli occhi, nessuna straordinarietà. Alla Buttol una semplice comunicazione di rispettare l’appalto”

“Ancora una volta è stato solo buttato fumo negli occhi ai cittadini. Il tanto criticato-giustamente-intervento effettuato dalla Buttol Srl non è nulla di eccezionale e straordinario effettuato per la tutela della nostra salute”. Interviene cosi il consigliere comunale di Città di Idee Edo Tontoli. “Semplicemente, con l’annunciato intervento – di carattere eccezionale ed a tutela della vostra salute – è stata effettuata una comunicazione alla Buttol Srl a rispettare il contratto ed in particolare ad adempiere a quanto previsto nell’allegato A pag 7. D’altronde anche nell’ordinario siamo costretti a non essere informati preventivamente sugli interventi a farsi. Quindi mi viene da chiedere ai cittadini: siete stati invitati a sigillarvi dentro per un intervento di ordinaria amministrazione che paghiamo regolarmente? Se quindi questo intervento ha natura eccezionale vuol dire che nella normalità veniamo inquinati senza saperlo, dal momento che non veniamo mai avvisati di chiuderci dentro per un normale intervento? Purtroppo è questa la vicenda che si evince effettuando una semplice istanza di accesso agli atti. Ancora una volta, l’unico intervento effettuato in vostro favore è quello della Puli-San Srl ed a titolo completamente gratuito”.