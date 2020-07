Maddaloni. Topi a scuola. La denuncia dei cittadini

Nei giorni scorsi avevamo già segnalato il disagio di alcuni residenti di via Roma, nei pressi della scuola , per la presenza di ratti, colombi e sporcizia di vario tipo. L’amministrazione, dal canto suo, oltre a sottolineare come la presenza, soprattutto di volatili, fosse provocata da persone che depositavano cibo, aveva rassicurato in merito alla derattizzazione e al taglio dell’erba. Il taglio dell’erba è stato effettuato prontamente. I topi, a quanto ci riferiscono i residenti dell’adiacente parco, sono ancora lì.

Ci è giunto questo comunicato – denuncia che vi riportiamo:

“Purtroppo, dopo ripetuti articoli giornalistici e conoscenza del fenomeno della presenza dei ratti all’ interno del plesso scolastico di via Roma, continua l’indisturbata e serena permanenza dei ratti all’ interno del plesso medesimo! Nonostante pubbliche rassicurazioni di assessori ad acta sulla possibilità di eliminare il problema, a tutt’ oggi niente è mutato! I topi continuano ad albergare placidamente nel plesso!

Evidentemente gli amministratori cittadini non considerano tale problema un’emergenza!

I cittadini del Parco Palmieri, direttamente interessati, attraverso una costituzione di un comitato per la difesa dei propri diritti, agiranno nei giorni prossimi denunciando tutto ciò alle autorità socio-sanitarie preposte!

Per adesso i topi, diversamente dai politici, non stanno a guardare.”