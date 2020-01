Maddaloni. Torna domani in scena “Nu terno a fforza”

La compagnia Sgam-atti, diretta dall’odontotecnico Saverio Ferraro, regista ed attore per passione, ha ripreso un testo scritto dal dottore Giuseppe Diodati circa 30 anni fa, che all’epoca volle omaggiare il grande Massimo Troisi. Prendendo spunto da un episodio della Smorfia nasce “Nu terno a fforza”., atto unico scritto grazie all’ ispirazione generata dall’oggi compianto Massimo. Lo spettacolo sarà messo in scena domani, domenica 19 gennaio nel cine teatro di san Pietro in Cattedra a Caserta, con 2 repliche, una lle 16.45 e una alle 19.00