Maddaloni. Torna “Pomeriggio insieme” il nuovo Talk show by Pasquale Giordano

Comunicato Stampa

MADDALONI (Caserta) – Sabato 5 dicembre 2020 ha debuttato il nuovo format, il nuovo Talk show di New Radio Network, ideato e condotto dal noto showman Pasquale Giordano.

“Pomeriggio insieme” questo il nome dell’appuntamento del sabato pomeriggio dei radioascoltatori e amici social che vedrà una carrellata di ospiti al microfono e in video moderati dall’instancabile Pasquale Giordano.

L’emittente maddalonese New Radio Network ha deciso di offrire come regalo di natale ai propri utenti allo showman Pasquale Giordano, che supportato dall’inossidabile e professionale regia di Antonio Sferagatta, porta la società civile, i problemi legati al mondo della pandemia e un pizzico di buona musica e sana ironia alle ore 18.15 nelle case, auto, e in ogni altro luogo connesso dei radioascoltatori, con la trasmissione “Pomeriggio insieme”.

L’appuntamento viene ad essere un Talk show innovativo e la prima puntata lo ha anche dimostrato con tanti ospiti di cui due d’eccezione come il grande Andrea Lo Vecchio (cantautore, compositore, paroliere, produttore discografico e autore televisivo italiano) e la impareggiabile Lisa Fusco (showgirl, personaggio televisivo e cantante italiana).

La serata del 12 dicembre avrà ospiti nazionali come il senatore Umberto Fusco (Lega Nord) e il giornalista e conduttore televisivo Riccardo Cresci che con la subrettina Lisa Fusco offrono uno spaccato eterogeneo della partecipazione delle personalità nazionali. Sarà ospite anche il neo consigliere regionale maddalonese Vincenzo Santangelo.

Molta attenzione alla sanità in questo momento pandemico con la presenza del dott. Angelo Tenneriello e del noto politico e sindacalista del mondo della sanità locale e provinciale Vincenzo Bove. Con loro un compagno di tante battaglie per la crescita e la salvaguardia del territorio Maurizio Reitano che vanta il primato di essere stato il più giovane vice sindaco della città delle due torri. Sempre in chiave sanitaria vi sarà la professionalità e bellezza di Tonia Bellucci, psicologa – psicoterapeuta cognitivo comportamentale. Completerà il salotto della trasmissione Giancarlo Montico, noto perito agrario e il cabarettista Pasquale Rea.

Per quanto sia larga la partecipazione dei politici l’organizzazione ci tiene a precisare che non sarà una tribuna politica ma si discorrerà dei tempi con onestà intellettuale e diritto di informazione da qui l’intervento del giornalista Riccardo Cresci e la partecipazione del senatore Umberto Fusco componente della 4ª Commissione permanente (Difesa) e della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Guiderà questa squadra eccezionale Pasquale Giordano che oltre ad essere il presentatore è anche l’ideatore e autore del programma

Come di consueto per ascoltare la trasmissione è sufficiente sintonizzarsi in FM sui 89,80 mhz o in streaming su www.newradionetwork.com, dove è possibile seguire anche il live video o attraverso la pagina social face book “new radio network official ” al link https://www.facebook.com /NewRadioNet/, con diretta streaming audio/video, mentre chi vuole può intervenire telefonando allo 0823 405666.

È possibile, inoltre, scaricare la App New Radio Network che consentirà di ascoltare la diretta dal proprio cellulare.

Appuntamento, dunque, sabato 12 dicembre 2020 alle ore 18.15 su New Radio Network.

