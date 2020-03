Maddaloni. Tornano i ladri al bar pasticceria Lombardi

“Stesso giorno. Stessa ora. Ci avete distrutto un locale di nuovo dopo 7 giorni esatti. Non crediamo al senso di necessità e di dovere verso le vostre famiglie, perche se fosse così saremmo felici di aiutarvi con il cibo, come spesso facciamo, visto che il cibo è quello che più dice chi siamo e cosa facciamo. Crediamo piuttosto che siete persone alle quali è concesso fare un pó tutto, figli di un sistema molto malato che sa cercare le risposte in questo tipo di atteggiamenti. Temiamo che possiate pensare che questa sia la terra di nessuno, anche se non è cosi. Temiamo inoltre che tutto questo buio possa offuscarci la mente, il cuore, l’anima, perchè abbandonati da tutto e tutti, mai tutelati da nessun punto di vista. Ancora una volta non ce la facciamo ad essere come voi e non vi auguriamo di certo quello sia facile pensare in questi momenti. Che possiate trovare la strada giusta prima o poi. Che possiate insegnare ai vostri figli il valore del lavoro, la cultura del sacrificio, la genuinità figlia dell’onestà. Fino a quel momento, che possiate pagare per i vostri errori! #lombardipasticcieri #tabacchilombardi”

Questo il post pubblicato sulla pagina ufficiale del noto bar pasticceria, depredato per la seconda volta in una settimana . Un settore che già sta soffrendo tantissimo per la chiusura a causa delle sorgenti dell’emergenza coronavirus. Come si suol dire oltre il danno anche la beffa. Solidarietà alla famiglia Lombardi.