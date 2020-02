Maddaloni. Tornano le “Domeniche dell’Arte”

MADDALONI (Caserta) – Nuovo appuntamento del 2020 delle “Domeniche dell’Arte”, ovvero dei percorsi di approfondimento storico artistico delle chiese maddalonesi e non solo, rientrante nelle iniziative del Centro Apostolico Biblico di Caserta, diretto da don Valentino Picazio, in sigla”CAB”.

Il prossimo appuntamento è quello di domenica 16 febbraio 2020, rientrante nella seconda annualità della rassegna, vedrà la presentazione delle chiese di San Pietro Apostolo, dell’Immacolata Concezione o Maria Santissima Immacolata e poi la chiesa del Carmine. Relatore della giornata, che inizierà con le visite alle ore 15 e terminerà alle ore 17.30, sarà la dott.ssa Maria Rosaria Rienzo esperta della storia e tradizione maddalonese e già direttrice del Museo Civico Comunale.

Si ricorda che a questo appuntamento sono invitati i docenti di religione cattolica, i catechisti, gli animatori biblici e tutti gli operatori pastorali a promuovere in tutti gli ambienti la cultura dei beni culturali, architettonici e artistici del nostro territorio per educare le nuove generazioni a conservare e a tutelare la bellezza del nostro territorio.

Per il Cab sarà presente don Valentino Picazio e per l’Associazione “Barchetta” il Maestro Antonio Barchetta. È previsto ‘intervento anche di Ferruccio Diodati che in rappresentanza della Diocesi di Caserta parlerà delle opere realizzate con la destinazione dell’8×1000 nelle dichiarazioni dei redditi.

Come nelle altre occasioni , anche in questo appuntamento, ci sarà il sorteggio di una pubblicazione a tema messa a disposizione dall’Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta di Maddaloni”.