Maddaloni . Torneo Calcio a 5 -24 ore Trionfa l’ Auto Carrozzeria Di Vico / Caseificio Nonno Peppe

Maddaloni . Spettacolo , voglia di divertirsi e passione . Sotto questo segno si è’ svolta la III edizione del torneo di Calcio a 5 – 24 ore organizzato da Antonio Sanna e Maikol Del Monaco e svoltesi a Maddaloni sul campo di calcetto “ Sabba”.

La competizione sportiva , alla quale hanno partecipato 8 squadre , si è’ svolta in 24 ore e precisamente dalle ore 21 di sabato 15 giugno alle ore 21 di domenica 16 giugno . Una grande partecipazione di pubblico ha caratterizzato le partite che , come da copione , si sono svolte anche di notte .

Ad avere la meglio su tutte e’ stata l’ Auto Carrozzeria Di Vico/ Caseificio Nonno Peppe che , dopo un’ avvolgente e spettacolare partita ha sconfitto La Snai per 4 a 2.

la squadra ,allenata da Mister Della Peruta Michele e mister Luigi Del Monaco , e’ apparsa da subito la più attrezzata per la vittoria e non ha smentito il numeroso pubblico accorso per la finale .

” Sono contento – ha dichiarato Mister Michele Della Peruta – ci tenevamo tanto a ben figurare e alla fine siamo riusciti a vincere il torneo . Ringrazio tutti i partecipanti e agli organizzatori che hanno curato ogni particolare riuscendo a portare questa competizione fra le più affascinanti della città’”

