Maddaloni. Traffico in città

Ci sono persone che per il lavoro che svolgono sono costrette ad uscire e stare in strada, loro malgrado. Per noi che pur dovendo rendere un servizio ci troviamo a casa, diventano una finestra sul mondo esterno. E da loro ci giungono segnalazioni di vario tipo.

Stamane ci è stato segnalato che, in via Caudina, nel tratto all’incrocio con via Cucciarella, sulla corsia in direzione Maddaloni, ci sono diverse auto in coda. Poche rispetto al traffico congestionato tipico di quella zona. Troppe, se si pensa alle restrizioni e ai decreti da rispettare.

Vero è che le auto vengono fermate in maniera capillare per essere controllate dalle forze dell’ordine, ma, dalla foto pervenutaci, non sembrano poche.