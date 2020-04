E’ successo proprio ora nel parco della Coop Italia in via Matilde Serao. Una donna, di circa 70 anni, F. M.,che viveva da sola, e con problemi di salute, si è lanciata dal balcone. Era rimasta sconvolta dalla morte del fratello avvenuta poco tempo fa. Probabilmente in un momento di particolare sconforto ha compiuto questo gesto estremo.E’ a terra senza vita . I soccorsi stanno arrivando in questo momento per accertare la situazione, così come i carabinieri, ma si teme il peggio.