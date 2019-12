Maddaloni. Ultim’ora: alberi caduti bloccano le strade

Non solo vento forte ma una vera e propria tromba d’aria si è abbattuta su Maddaloni. Pericolosissimo uscire in strada. Da qualche ora sta volando di tutto, da buste a oggetti da varie dimensioni, a pezzi di coperture che si staccano rischiando di colpire auto e passanti. Molti segnali stradali sono inclinati o caduti. Ma il pericolo maggiore viene dagli alberi. I vigili urbani non trovano tregua. E’ allarme in tutta la città da via Feudo a via Libertà. Qui, nello specifico, nella villa comunale una ventina di persone hanno aiutato i vigili ad alzare una pianta caduta di grosse dimensioni che impediva il passaggio sulla strada. E nella zona di case popolari adiacenti all’ospedale alberi caduti impediscono l’accesso alle abitazioni.

Si attendono rinforzi dei Vigili del Fuoco che stanno intervenendo in tutta la provincia.