Maddaloni. Ultim’ora: chiusi gli Uffici postali in citta

La Notizia è di pochi minuti fa. Al fine di consentire una sanificazione chiuderanno gli uffici postali di Corso I Ottobre e di via Napoli che già stavano lavorando con orari ridotti. Pare (notizia da accertare) che alcuni dipendenti siano entrati in contatto con una persona che oggi risulterebbe contagiata. Al momento non disponiamo delle generalità della persona in questione.

Pertanto si è provveduto a chiudere e ad avviare tutte le procedure. Seguiranno aggiornamenti.