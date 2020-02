Maddaloni. Ultim’ora: chiuso il Ponte Vapore

La Polizia Municipale di Maddaloni si trova in via Cancello e ha chiuso alla circolazione il Ponte Vapore, cavalcaferrovia noto alle cronache cittadine per i numerosi incidenti a causa della sua interdizione ai mezzi pesanti. Interdizione poco rispettata tanto che si è giunti ora a questa decisione drastica.

Per raggiungere via Cancello si dovrà procedere con percorsi alternativi.