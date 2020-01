Per fortuna solo tanta paura tra i passanti ma nessun ferito. Non passava nessuno pochi minuti fa nonostante fosse un orario in cui tanti passanti percorrono quel tratto del corso per commissioni varie. L’edificio interessato è proprio quello in cui si trova il comando della Polizia Municipale. Il cornicione è crollato per motivi da accertare e per fortuna non ha provocato danni.