Intorno alle ore 14.00 in via Libertà all’incrocio con via Sergente del Monaco si è verificato un incidente abbastanza serio. Dalle testimonianze raccolte dagli automobilisti che si sono trovati sul luogo 2 Fiat Idea si sono scontrate mandando in tilt il traffico e bloccando l’incrocio nevralgico. La dinamica non è chiara. Sul posto le ambulanze perché pare che entrambi i conducenti siano feriti.