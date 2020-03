Maddaloni. Ultim’ora: Il Sindaco comunica le regole da rispettare per i cittadini provenienti dalle zone “calde”

In linea con l’ordinanza n. 8 emanata i giornata dal governatore De Luca, il Sindaco Andrea De Filippo ha appena emanato la comunicazione allegata in calce in cui sono fornite tutte le indicazioni ed i numeri utili per i cittadini che , a partire da giorno 7 marzo, e fino al 3 aprile, arriveranno in città. Le province interessate sono indicate nella prima parte ( Lombardia, Pesaro e Urbino, Asti e Alessandria, Vercelli e Verbania, Venezia, Padova e Treviso, Rimini, Modena, parma, Piacenza, Reggio Emilia) ma sono ormai arcinote, visto il bombardamento mediatico di questi ultimi giorni per contenere la diffusione del virus.

Le regole sono semplici e chiare: isolamento fiduciario di 14 giorni; chiamare il medico di base senza uscire se si dovessero avere sintomi; rimanere raggiungibili; evitare ogni spostamento.

0823 -433511 è il numero al quale comunicare la zona da cui si proviene;

In caso di sintomatologia che potrebbe ricondurre al Coronavirus i numeri sono:

-112 – Pronto intervento

-1500 – Ministero della Salute

-800 90 96 99 – numero verde regione Campania