È giunta notizia alla nostra relazione che da poco sarebbe stato messo in quarantena l’intero reparto di radiologia della nota casa di cura San Michele di Maddaloni. Sembra che una persona recatasi lì nel pomeriggio per degli esami strumentali risulti sospetto. In attesa del tampone si è provveduto a mettere in quarantena l’intero reparto così come da protocollo. Seguiranno aggiornamenti.