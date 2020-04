Maddaloni. Ultim’ora: incidente alla rotonda

Di questi tempi è molto difficile fare un incidente, visto anche che il flusso di auto è notevolmente diminuito a causa delle restrizioni. Ma c’è chi giustamente si impegna e riesce a fare un incidente anche da solo in strade praticamente semi deserte. Questo è successo con questa auto pochi minuti fa che, percorrendo la statale, non ha per nulla vista la rotonda che si trova tra la statale via Napoli via Ficucella e ci è finita completamente dentro.

Pare che il conducente non abbia riportato danni, l’airbag si è aperto per fortuna, anche se non si capisce ancora come non abbia fatto a vedere questa enorme rotonda.