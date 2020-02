Pochi minuti fa in via Libertà nel tratto tra la stazione e la piazza un incidente ha bloccato completamente il traffico. L’incidente non sembrerebbe troppo grave, ma le persone coinvolte hanno generato una violenta lite che ha finito di paralizzare la situazione. Sul posto è intervenuta una volante della polizia che era di passaggio in quel momento. La rissa è stata sedata dai poliziotti, ma il traffico è ancora bloccato.