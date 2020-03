Purtroppo anche oggi ci tocca informarvi che in città un’altra persona ha contratto il virus. E’ una persona anziana, di oltre 80 anni, con patologie pregresse. In meno di una settimana abbiamo 4 cittadini sono risultati positivi al Covid-19. La donna si trova già ricoverata da parecchi giorni all’ospedale di Caserta, per altri problemi di salute.