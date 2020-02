Il paziente è NEGATIVO!

Circa 10 persone tra medico e personale infermieristico sono state in isolamento per oltre 24 h in attesa degli esiti del tempo e faringeo. Al paziente interessato era stata diagnostica una broncopolmonite, ma i sintomi, oramai è noto, sono analoghi a quelli del Coronavirus. “Abbiamo solo seguito il protocollo e svolto il nostro lavoro” hanno dichiarato i medici che per oltre 24 hanno atteso il test.