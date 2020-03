Maddaloni. Ultim’ora: primo ricovero a Maddaloni

Il 20’marzo 2020 sarà una data che la città di Maddaloni ricorderà e non piacevolmente. Dopo la notizia del primo contagiato dal Covid-19 e la notizia dei primi tamponi in città oggi si inaugura anche l’ospedale di Maddaloni con il primo ricovero per Coronavirus. Il paziente giunge dalla città di Sessa Aurunca stanotte intorno alle due.

Ora più che mai ognuno di noi deve fare la sua parte. Ne usciremo più forti di prima. Ma dovete restare a casa. Per il bene vostro e di tutti. E per rispetto di chi sta in prima linea e rischia per noi!Solo così andrà tutto bene. Forza Maddaloni.