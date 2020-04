Maddaloni. Ultim’ora: raffica di multe in via Feudo

In questi giorni di contenimento e distanziamento sociale ci sono state persone che, in barba alle regole e al buon senso, hanno continuato a vivere come sempre. Trasmissione del virus e contagio non era problema loro non lo è mai stato. Questo è accaduto anche in una delle zone più popolose e popolari della città, nella zona di via Feudo. e dopo giorno di canti, balli e libagioni, da quanto ci dicono alcuni residenti della zona, finalmente le forze dell’ordine stasera sono intervenute.

Sono state multate circa una quindicina di persone che, a quanto pare, si riunivano periodicamente nei garage delle case popolari di via De Carlucci, stasera, evidentemente, festeggiavano una sorta di liberazione sui generis.