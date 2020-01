Sul posto sono già giunti i carabinieri, l’ambulanza e sono stati avvertiti i familiari. Si attende il magistrato per le indagini di rito per accertare le cause della morte. E’ stato da poco segnalata la presenza di un uomo senza vita sul tratto di via Libertà nei pressi della Cementir. Da indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un commerciante della zona, A. R. . Seguiranno aggiornamenti.