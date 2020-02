Il vento e le avverse condizioni atmosferiche stanno provocando danni notevoli. A ciò si aggiunge l’incuria di alcuni edifici ed il gioco è fatto. Dopo l’intervento dei vigili del dico poche sera fa in piazza stamane ci arriva una segnalazione da via Roma, ci informano si tratti di palazzo Pietropaolo . Un palazzo abitato da cui si sono staccati calcinacci che hanno sfondato il parabrezza di un auto parcheggiata nei pressi. Per fortuna nessun ferito.