Oggi registriamo il terzo contagio. Oggi arriva in serata il terzo ricovero. Dopo il paziente di Teano già ricoverato a Sessa Aurunca e trasferito, il secondo proveniente dal Loreto Mare in serata è arrivato il terzo ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Maddaloni. Si tratta di un uomo di 72 anni, giunto da Salerno già intubato. Le sue condizioni non sarebbero delle migliori.