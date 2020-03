Il traffico di Maddaloni non dà tregua. Spesso è causato da incidenti che ormai si registrano quotidianamente in vari punti della città. Oggi lo scenario è via Napoli con immissione in via De Curtis. Un altro tamponamento. Due auto coinvolte , una Citroen C1 è una Mini Cooper. In una due ragazze illese; nell’altra sicuramente un ferito, si spera non grave, visto l’intervento del 118. Sul posto anche la Polizia Municipale.