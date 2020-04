Maddaloni. Un nuovo caso a Maddaloni: i contagiati diventano 13

Abbiamo appena avuto notizia di un’ altra persona che ha contratto il virus Covid-19 in città . Con lei oggi Maddaloni conta 13 casi. Si tratta di una donna di circa 65 anni che, circa , un mesa fa, aveva subito un intervento a Milano. Rientrata in città , era in quarantena dal giorno del suo rientro insieme al marito e alla figlia. Risultata positiva al tampone è stata ricoverata stamane all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Ovviamente il resto della famiglia continua a stare in isolamento.