Maddaloni. Un voucher in cambio di una donazione alla Protezione Civile

Chi scrive è il titolare di una delle caffetterie più note in città, frequentata da tanto giovani e non solo.

Peppe Fisio donerà a chiunque faccia una donazione minima di 5€ un buono da spendere nel suo bar quando riaprirà.

“È un periodo difficile per l’Italia.Ma di una cosa siamo certi: abbiamo fiducia che usciremo tutti a testa alta da questa situazione, perchè siamo ITALIANI, perchè sappiamo INVENTARE e reinventarci, perchè da sempre le nostre menti sono un passo avanti.

Per questo, abbiamo deciso di lanciare l’iniziativa SOSTENIAMO LA PROTEZIONE CIVILE, che speriamo possa fungere da guida per fare squadra e per vincere insieme questa battaglia contro il coronavirus.

Dona tramite la Money Box, cliccando nel link in basso, un contributo minimo di 5€ e la Caffetteria Fisio ti invierà un voucher dal valore si 5€ da spendere, in un’unica soluzione, per l’acquisto dei nostri prodotti.”

LA DONAZIONE TERMINA il 7 MAGGIO o al RAGGIUNGIMENTO della SOMMA di €1000.

L’intero importo verrà consegnato alla Protezione Civile di Maddaloni.

Grazie a tutti coloro che lavorano per tutelare la nostra salute. Insieme ce la faremo!

Un voucher da “conservare”, un voucher per aiutare.

https://paypal.me/pools/c/8oscUaTbhV