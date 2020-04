Maddaloni. Una palma per i pazienti Covid

Stamane i pazienti ricoverati nel reparto di terapia sub – intensiva e pneumologia dell’ospedale di Maddaloni si sono svegliati con un pensiero per loro. Il personale del reparto ha confezionato per ciascuno di loro un ramoscello di palma, simbolo di pace e augurio di speranza. Un briciolo di normalità con un rituale molto sentito dalla comunità cristiana. L’umanità di medici, infermieri e personale in prima linea che, nonostante la fatica e la tensione, riesce a dare un senso diverso alle giornate tutte uguali dei loro pazienti.

Ricordiamo che ieri sono stati dimessi i primi due pazienti; oggi ne saranno dimessi altri due. Anche questa è una normalità che si sta ricostruendo, che nella normalità non fa notizia, che oggi è ancora un evento straordinario in questa surreale anormalità.