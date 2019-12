Maddaloni. Una settimana di eventi per il Natale dei bambini di via Cancello

Si è conclusa venerdì 20 dicembre , in concomitanza con la chiusura delle attività didattiche, la settimana di manifestazioni natalizie per i bambini delle scuole dell’ Infanzia e della Primaria di via Cancello, appartenenti all’ I.C.” L. Settembrini” di Maddaloni. Spettacoli natalizi, il mercatino di Natale e la messa conclusiva nell’atrio della scuola, celebrata dal parroco della parrocchia di santa Sofia, Don Antonio.

Folta presenza di genitori e parenti. E non solo: erano presenti la Dirigente Scolastica Tiziana D’ Errico e l’assessore alle politiche sociali Rosa Rivetti, che è sempre vicina al suo quartiere, che ha regalato anche un albero di Natale per il plesso ed ha sollecitato per velocizzare le operazioni di pulizia del verde antistante la scuola.

Sentita e partecipata la collaborazione dei genitori in sinergia con la scuola: hanno lavorato insieme, ognuno per la propria parte. Questo ha favorito, ancor di più, la buona riuscita dei vari eventi.