Maddaloni. Una studentessa del Don Gnocchi domani a “Detto fatto”

Una grande soddisfazione per la Dirigente Annamaria Lettieri e tutta la famiglia del Liceo “ Don Gnocchi” di Maddaloni. E domani pomeriggio tutto sintonizzati su RAI 1 . Una studentessa del liceo, accompagnata dalla docente Rosanna De Lucia parteciperà alla famosa trasmissione pomeridiana “Detto fatto” oggi condotta da Bianca Guaccero.

L’ allieva è Mikaela Serino frequentante la classe 5B indirizzo Design Moda del Liceo. Selezionata come giovane promessa della moda nell’ambito del Contest DETTO FATTO sarà in trasmissione appunto domani, mercoledì 22 gennaio dove si sfiderà in Design e creatività. “In bocca al lupo Mikaela! Rappresentarai la scuola è il nostro territorio!” le ha augurato emozionata ed orgogliosa la preside Lettieri.