Maddaloni. Una studentessa maddalonese nel progetto “Conthackto” piattaforma online per unire gli studenti di tutta Italia

In un mondo che corre ad una velocità esponenziale, grazie alle nuove tecnologie, fermarsi a

riflettere, potrebbe essere considerata una perdita di tempo. Ma non è così.

Il digitale ad oggi è visto come una limitazione, la causa della perdita dei valori in molti giovani.

Il team di Conthackto sfida questa convinzione, creando la prima piattaforma di hackathon online in

Italia, che connette studenti del triennio della scuola secondaria di secondo grado, residenti in tutta la penisola, i quali hanno voglia di mettersi in gioco, superando così anche la distanza, che così non è

più un limite.

“È nato come un modo per unire studenti liceali italiani in tutta Italia. È ovviamente online, si tratta di gare che proponiamo agli iscritti. A grandi linee lo scopo è quello di interagire tra noi ragazzi della stessa età, in poco tempo trovare intesa con persone che probabilmente non conosceremo mai fisicamente, e ovviamente lavorare sotto pressione.” Queste le parole entusiaste di Valeria Roberti, brillante studentessa del Liceo Scientifico “Cortese”, unica maddalonese facente parte del team.

La prima digital challenge è stata lanciata il 16 Dicembre 2019 intitolata “Plastic Society”e ha visto i

24 partecipanti provenienti da undici regioni differenti, cimentarsi in progettualità, impegnandosi nel riciclaggio, e in alcuni casi, nella completa eliminazione del materiale plastico.

Per sette giorni, i ragazzi divisi in sei team, guidati da un mentor, hanno avuto l’opportunità di testare una modalità di lavoro del tutto nuova, concludendo il percorso non solo con un progetto attuabile, ma anche con una nuova consapevolezza delle proprie capacità.

Tutto questo è stato possibile semplicemente attraverso la connessione internet e il proprio device,

perchè i partecipanti non si sono mai incontrati fisicamente ma hanno lavorato per

sette giorni da remoto, presentando online i loro progetti ad una giuria.

“Credevamo che la nostra giovane età e la distanza avrebbe creato dei problemi, invece ad oggi

siamo convinti che siano i nostri punti di forza.”

Giovani che lavorano con altri giovani in modo da sensibilizzare e sensibilizzarsi per un futuro

migliore, cercando di trovare una soluzione a problemi attuali. Difatti le sfide proposte da ContHackto sono incentrate sulla sostenibilitá sociale, ambientale ed economica nella prospettiva della cooperazione per uno sviluppo condivisibile.