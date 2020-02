Stamattina è entrato nella casa comunale e ha minacciato di darsi fuoco. Un uomo sulla quarantina, probabilmente preso dalla disperazione per difficoltà di vita, in un momento di ulteriore difficoltà, ha minacciato di incendiarsi. Gesti estremi che sono manifestazioni di disagio e problemi che non sempre si riescono ad affrontare e gestire. Sul posto le forze dell’ordine. Seguiranno aggiornamenti.