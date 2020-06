Maddaloni. Uomo sbalzato in aria da un’auto in corsa

Non si conoscono le condizioni dell’uomo che nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.30, mentre circolava in vespa sul tratto terminale di via Caudina che conduce al noto incrocio dei “giardinetti” sarebbe stato sbalzato in aria da un’auto che transitava probabilmente a forte velocità.

L’incidente è avvenuto in un tratto di strada molto trafficato, specie in quell’ora, in prossimità di un incrocio che spesso è teatro di questi infausti eventi.

I soccorsi sono giunti prontamente sul luogo dell’incidente. Al momento non si conosce altro sulle dinamiche nè sulle generalità dell’uomo che è rimasto ferito.