Maddaloni. Uomo soccorso in via Napoli

In questi giorni di gelo la condizione di chi vive senza un tetto si aggrava sempre più fino a mettere a repentaglio la loro vita. Poco fa Adam, uno dei clochard che vive da anni fuori ad un noto supermarket di via Napoli si è sentito male. Sul posto sono accorsi ambulanza, carabinieri e tanti passanti per soccorrerlo. L’ uomo, un immigrato di circa 50 anni, malnutrito e non abbastanza coperto per questo freddo, necessità di cure. Sarà probabilmente preso in carico ed accudito da un’ associazione che si occupa dei senza tetto della zona.