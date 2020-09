Nella mattinata odierna un uomo di circa 60 anni, agente della polizia municipale in pensione è stato travolto da un’auto. L’uomo era in bici e stava percorrendo via Libertà all’altezza dell’incrocio con via Appia. Prontamente è stato soccorso ed è stato trasportato all’ospedale di Marcianise per le cure necessarie.