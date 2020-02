Maddaloni , via Cancello terra di nessuno

Maddaloni. Da giorni stanno arrivando alla nostra redazione segnalazioni che riguardano via Cancello. Sembra che dal 14 febbraio scorso, giorno in cui è stato chiuso il ponte Vapore ,la mobilità per le auto,che già prima era molto complicata , è sensibilmente peggiorata.

A tutto questo bisogna aggiungere che le attività commerciali presenti nella zona stanno incontrando enormi difficoltà . Un distributore di benzina con annesso bar ha chiuso i battenti , un noto panificio che si occupava anche di distribuzione è praticamente ad un passo dalla chiusura e la salumeria della zona riesce a tenersi ancora in vita solo ed esclusivamente per la vendita dei suoi prodotti ai residenti della zona.

Insomma un vero e proprio calvario quello che ci hanno descritto . Una strada ,quella di via Cancello, che già prima non risultava fra le più’ sicure della città’ ora è diventata un vero problema per i residenti che convivono ogni giorno con la paura di essere derubati .