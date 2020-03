Maddaloni. Ville comunali nel mirino delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine coinvolte e continuano a girare incessantemente per la città. E quanto pare ne hanno motivo. Perché, anche grazie alle tante segnalazioni che giungono, riescono ad intercettare persone che, ad oggi, continuano a non rispettare il decreto. Questo accade soprattutto nei pressi della varie ville comunali cittadine che, seppur chiuse, continuano ad essere punto di incontro di persone, che, senza alcuna precauzione e senza alcun rispetto delle norme imposte dei vari decreti restrittivi di questo periodo, al fine di arginare il condor coronavirus, continua ad incontrarsi come se nulla fosse. Non sono previsti né tantomeno giustificati questi “assembramenti”. Segnalazioni sono giunte in particolare per le ville comunali di via Appia, Montedecoro e San Giovanni.