MADDALONI : VIOLENTA RISSA

É successo la scorsa notte in Via Starzalunga a Maddaloni , una violenta discussione si é accesa tra due compagni conviventi , il 36enne ha minacciato di suicidarsi durante l’invetervento dei militari dell’arma e dei Carabinieri , chiamati dalla compagna.

Si dia il caso che il litigio sia scoppiato per cause ai fatti anonime , e durante la discussione il 36 enne ha nascosto un coltello da cucina dietro la schiena con l’intento di voler colpire la compagna , ma che all’intervento delle forze dell’ordine ha usato per puntarselo alla gola e minacciare il suicidio .

L’evidente stato di agitazione ha portato uno dei militari dell’Arma a usare il taser contro l’uomo per calmarlo e fargli lasciare l’arma bianca.

Subito dopo le forze dell’ordine hanno fatto sopraggiungere il servizio sanitario 118.

Tuttavia la compagna non ha voluto sporgere denuncia.