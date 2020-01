Madmood, Milano Fashion Week a Caserta in collaborazione con “Angeli Onlus”: motori caldi per la programmazione 2020

MadMood in tour per la selezione di 30 Modelle che diventeranno gli angeli della Pace, si parte da Caserta il 10 gennaio, per poi proseguire a Roma 11 gennaio , Milano 12 gennaio, Lecce 14 gennaio.

La moda milanese come strumento di comunicazione e rilancia la donna “curvy” ma anche per sensibilizzare su differenti temi sociali.

Mad Mood Milano Fashion Week che si terrà martedi 18 febbraio presso il Magna Pars di Via Tortona con le sfilate della Milano Fashion Week che presenteranno le collezioni Donna autunno/inverno 2021.

Il tema prescelto è “LA PACE” e verrà promosso attraverso slogan di pace che saranno lanciati direttamente dall e modelle nella propria lingua di origine che diventeranno delle vere e proprie ambasciatrici di temi sociali inoltre indossando le collezioni di designer provenienti da tutto il mondo , diventeranno un ponte culturale virtuale .

La settima edizione di questo evento moda organizzato da Mad Mood, uno dei format più audaci e particolari presenti sulla piazza milanese ideato da Marianna Miceli, prevede quindi una vera e propria celebrazione della DONNA come ambasciatrice di valori come la Pace, e l’amore per il prossimo , invero saranno selezionate anche modelle con disabilità perché MAD mood è anche inclusione sociale anche grazie alla preziosa collaborazione con il progetto di “Angeli Onlus” rappresentato da Maddalena Corvino, Antonella Russo e Claudia Assettati con l’agenzia Tres en Vogue .

Le sfilate presenteranno il lifestyle internazionale raccontando territori e culture provenienti da tutto il mondo attraverso la moda e le collezioni di stilisti internazionali: dal Kazakistan all’Arabia Saudita, dalla Serbia all’Argentina senza dimenticare lo stile italiano che sarà immancabilmente protagonista.

La collaborazione internazionale con Excellence Magazine, media partner per gli Stati Uniti e i Paesi Arabi, connota l’evento moda Mad Mood come un vero e proprio laboratorio di stile “globale” che riunisce le principali fonti di nuove esperienze delle economie emergenti nel mondo del fashion odierno.

E ancora, di fondamentale importanza anche il sodalizio con la Miracle Africa International Foundation di Nadia Murabet, partner tecnico-progettuale di MadMood che punta anche ad esportare il format milanese.

Altra sinergia strategica per questa edizione è quella con l’associazione culturale Le Boteriane di Laura Panigatti, catalizzatore d’eccellenza della bellezza curvy.

Infine, molto significativa la collaborazione tecnica di MadMood con COSMOPROF e Assotemporary, associazione in seno a ConfCommercio Milano che si occupa di temporary shop e di business center, fornendo consulenze professionali e servizi agli imprenditori.