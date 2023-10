MADRE E FIGLIO SORPRESI A RUBARE IN UN SUPERMECATO. DENUNCIATI DAI CARABINIERI

. Dopo aver girovagato tra gli scaffali del supermercato, seza riporre nel carrello nessun articolo, madre e figlio hanno cercato di oltrepassare le casse con in spalla una grossa borsa.

Il loro atteggiamento ha però insospettito il titolare del supermercato che, mentre li intratteneva alle casse con una scusa, ha chiamato al telefono i carabinieri della vicina Stazione.

È accaduto nella serata di ieri in via Napoli a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, dove l’immediato intervento dei militari della Stazione di Cancello, la cui vista ha messo in agitazione i due fermi alle casse, ha consentito di scoprire, a seguito della perquisizione personale, che avevano occultato all’interno del borsone vari generi alimentari tra cui formaggi e salumi per un valore commerciale di circa 100,00 euro.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al titolare dell’esercizio commerciale.

Madre e figlio maggiorenne, entrambi di origini romene, provenienti dalla provincia di Napoli, sono stati identificati e denunciati in stato di libertà. Dovranno rispondere di furto in concorso.